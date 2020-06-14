VW та Ford підписали договір про спільне виробництво електромобілів

Німецький концерн Volkswagen та американський Ford підписали договір про спільне виробництво електромобілів та співпрацю у сфері автономного водіння.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Німецький та американські автоконцерни будуть спільно виробляти електромобілі, а також співпрацювати у сфері автономного водіння. Злиття капіталів обох концернів договір не передбачає, пише видання.

Зокрема, у Volkswagen оцінюють зростання обороту в межах від 10 до 20 млрд дол від такої співпраці.

Відповідно до договору, Volkswagen вкладе 1 млрд доларів в дочірню компанію американців Argo Al, що розробляє технології для безпілотних автомобілів, і внесе у спільний проект власну компанію AID, вартість якої оцінюється в 1,6 млрд дол, повідомляє видання.

Нагадаємо:

Відповідний договір про співпрацю глави обох компаній підписали 10 червня.

Згідно з угодою, проект якого наглядова рада VW схвалив 28 травня, Ford з 2023 року почне виробляти в Європі електромобілі, які в якості базової технології будуть використовувати модульну електричну платформу MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), розроблену німецьким концерном.