Всі розділи
Укр / Рус

VW та Ford підписали договір про спільне виробництво електромобілів

Неділя, 14 червня 2020, 14:38
 

Німецький концерн Volkswagen та американський Ford підписали договір про спільне виробництво електромобілів та співпрацю у сфері автономного водіння.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Німецький та американські автоконцерни будуть спільно виробляти електромобілі, а також співпрацювати у сфері автономного водіння. Злиття капіталів обох концернів договір не передбачає, пише видання.

Зокрема, у Volkswagen оцінюють зростання обороту в межах від 10 до 20 млрд дол від такої співпраці. 

Відповідно до договору, Volkswagen вкладе 1 млрд доларів в дочірню компанію американців Argo Al, що розробляє технології для безпілотних автомобілів, і внесе у спільний проект власну компанію AID, вартість якої оцінюється в 1,6 млрд дол, повідомляє видання.

Нагадаємо:

Відповідний договір про співпрацю глави обох компаній підписали 10 червня. 

Згідно з угодою, проект якого наглядова рада VW схвалив 28 травня, Ford з 2023 року почне виробляти в Європі електромобілі, які в якості базової технології будуть використовувати модульну електричну платформу MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), розроблену німецьким концерном.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ford Volkswagen

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ford, General Motors і Tesla будуть виробляти апарати штучної вентиляції легенів 23 березня 2020, 11:10
Акції Tesla стали дорожче ніж разом узяті акції General Motors і Ford 9 січня 2020, 10:55
Ford презентував перший електричний кросовер Mustang 18 листопада 2019, 17:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!