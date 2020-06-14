JPMorgan про падіння Bitcoin: стрес-тест складено "в основному позитивно"

Стратеги банку JPMorgan Chase заявили, що падіння криптовалюти біткойн став першим для неї стрес-тестом, який вона склала "в основному позитивно".

Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт "криптовалюта бере свій перший стрес-тест: золото, пиріт або щось середнє?".

Видання пише, що ціна монети не сильно відрізнялася від рівнів внутрішньої вартості, а значить лише ненадовго опускалася нижче вартості майнінгу.

Також повідомляється, що більшість криптовалют падало одночасно - кореляція на ринку зросла за останні кілька місяців.

"Це говорить про те, що доказів динаміки панічної втечі або навіть багаторівневого розподілу матеріального якості серед криптовалют не багато навіть під час кризи у березні", - вважають стратеги JPMorgan.

Джерело: Bloomberg

За їх словами, поведінка ціни Bitcoin вказує на те, що криптовалюту продовжують використовувати як спекулятивний актив, а не як засіб обміну або збереження вартості.