Авіакомпанія Lufthansa пропонуватиме пасажирам тестування на COVID-19

Німецька авіакомпанія Lufthansa буде пропонувати своїм клієнтам можливість пройти тест на коронавірус.

Джерело: DW

Деталі: Планується, що послугу можуть запровадити в червні або на початку липня. Тестувати планують пасажирів в аеропортах Франкфурта та Мюнхена, які є основними для Lufthansa.

У свою чергу, досліджуватимуть зразки відповідні центри фірм-партнерів авіакомпанії. На визначення результатів тестування може піти до чотирьох годин.

Як додали у Lufthansa, вказана пропозиція є досить актуальною для тих пасажирів, хто прямує до країн, де вимагають показати результати тесту.

Окрім того, авіакомпанія вивчає можливість запровадження нової послуги щодо вільного місця у середньому ряду для клієнтів економ-класу дальніх рейсів. Вказана послуга буде платною.