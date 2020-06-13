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Авіакомпанія Lufthansa пропонуватиме пасажирам тестування на COVID-19

Субота, 13 червня 2020, 12:48
 

Німецька авіакомпанія Lufthansa буде пропонувати своїм клієнтам можливість пройти тест на коронавірус. 

Джерело: DW

Деталі: Планується, що послугу можуть запровадити в червні або на початку липня. Тестувати планують пасажирів в аеропортах Франкфурта та Мюнхена, які є основними для Lufthansa. 

У свою чергу, досліджуватимуть зразки відповідні центри фірм-партнерів авіакомпанії. На визначення результатів тестування може піти до чотирьох годин. 

Як додали у  Lufthansa, вказана пропозиція є досить актуальною для тих пасажирів, хто прямує до країн, де вимагають показати результати тесту. 

Окрім того, авіакомпанія вивчає можливість запровадження нової послуги щодо вільного місця у середньому ряду для клієнтів економ-класу дальніх рейсів. Вказана послуга буде платною.

Українська правда

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