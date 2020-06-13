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SpaceX продовжує створювати глобальну мережу інтернету: запустили 58 мікросупутників на орбіту

Субота, 13 червня 2020, 12:57
 

Американська компанія SpaceX планує запустила ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 58 спутників системи Starlink.

Джерело: SpaceX у Twitter

Наразі SpaceX доставила на орбіту Землі 480  інтернет-модулів Starlink. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті. 

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Економічна правда
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