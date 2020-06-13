SpaceX продовжує створювати глобальну мережу інтернету: запустили 58 мікросупутників на орбіту
Субота, 13 червня 2020, 12:57
Американська компанія SpaceX планує запустила ракету-носій Falcon-9, яка виведе на орбіту 58 спутників системи Starlink.
Джерело: SpaceX у Twitter
Наразі SpaceX доставила на орбіту Землі 480 інтернет-модулів Starlink. Їх призначення – надання доступу до інтернету користувачам на всій планеті.
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