Створено експертну раду з питань енергетичної безпеки

При Раді нацбезпеки створено Раду експертів з питань енергетики.

Про це повідомила прес-служба РНБО, передає "Інтерфакс".

Повідомляється, що рада створена з метою забезпечення ефективного реагування держави на загрози у сфері енергетичної безпеки та визначення напрямків розвитку паливно-енергетичного комплексу держави.

"Орган буде вищим дорадчим органом для Глави держави та Ради національної безпеки України з енергетичної проблематики", - наголошується у повідомленні.

Голова РНБО Олексій Данілов повідомив, що для підготовки рекомендацій Раді експертів та забезпечення його роботи, в Апараті РНБО України створена робоча група з питань розвитку водневої економіки.

За його словами, сьогодні є фахівці, ресурси і інвестори та для отримання реальних результатів потрібно об'єднати зусилля науки, бізнесу і влади.

Нагадуємо:

Раніше Володимир Зеленський своїм указом від 29 травня затвердив положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки і призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова його головою.

Згідно з затвердженим положенням, Рада експертів з енергобезпеки є консультативним органом РНБО України, створеним згідно з рішенням РНБО від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".