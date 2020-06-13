Створено експертну раду з питань енергетичної безпеки
При Раді нацбезпеки створено Раду експертів з питань енергетики.
Про це повідомила прес-служба РНБО, передає "Інтерфакс".
Повідомляється, що рада створена з метою забезпечення ефективного реагування держави на загрози у сфері енергетичної безпеки та визначення напрямків розвитку паливно-енергетичного комплексу держави.
"Орган буде вищим дорадчим органом для Глави держави та Ради національної безпеки України з енергетичної проблематики", - наголошується у повідомленні.
Голова РНБО Олексій Данілов повідомив, що для підготовки рекомендацій Раді експертів та забезпечення його роботи, в Апараті РНБО України створена робоча група з питань розвитку водневої економіки.
За його словами, сьогодні є фахівці, ресурси і інвестори та для отримання реальних результатів потрібно об'єднати зусилля науки, бізнесу і влади.
Нагадуємо:
Раніше Володимир Зеленський своїм указом від 29 травня затвердив положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки і призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова його головою.
Згідно з затвердженим положенням, Рада експертів з енергобезпеки є консультативним органом РНБО України, створеним згідно з рішенням РНБО від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".
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