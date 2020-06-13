Всі розділи
Укр / Рус

Створено експертну раду з питань енергетичної безпеки

Субота, 13 червня 2020, 10:41
 

При Раді нацбезпеки створено Раду експертів з питань енергетики.

Про це повідомила прес-служба РНБО, передає "Інтерфакс".

Повідомляється, що рада створена з метою забезпечення ефективного реагування держави на загрози у сфері енергетичної безпеки та визначення напрямків розвитку паливно-енергетичного комплексу держави.

"Орган буде вищим дорадчим органом для Глави держави та Ради національної безпеки України з енергетичної проблематики", - наголошується у повідомленні.

Голова РНБО Олексій Данілов повідомив, що для підготовки рекомендацій Раді експертів та забезпечення його роботи, в Апараті РНБО України створена робоча група з питань розвитку водневої економіки.

За його словами, сьогодні є фахівці, ресурси і інвестори та для отримання реальних результатів потрібно об'єднати зусилля науки, бізнесу і влади.

Нагадуємо:

Раніше Володимир Зеленський своїм указом від 29 травня затвердив положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки і призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова його головою.

Згідно з затвердженим положенням, Рада експертів з енергобезпеки є консультативним органом РНБО України, створеним згідно з рішенням РНБО від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

РНБО енергетика

powered by lun.ua
Матеріали за темою
РНБО: Необхідні термінові рішення для збалансування роботи ринку електроенергії 2 червня 2020, 11:47
В Україні з'явиться міністр з розвитку космічної галузі - РНБО 28 травня 2020, 17:40
"Укроборонпром" неефективний в управлінні авіаційними держкомпаніями - нарада РНБО 21 травня 2020, 15:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!