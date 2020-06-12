Офіційний курс на 15 червня: гривня втрачає позиції

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 15 червня на рівні 26,73 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,21 гривні (на 12 червня - 30,17 гривні).

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 червня на рівні 26,59.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,17 гривні (на 11 червня - 30,28 гривні).

12 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,69 гривні за долар.

12 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 - 26,78 гривні за долар.

Економічна правда