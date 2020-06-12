Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

12 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 - 26,78 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,75 - 26,78 гривні;

Євро – 30,26 - 30,29 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,57 – 26,80 гривні. Євро купують по 29,76 гривні, продають по 30,25 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,66 - 26,74 гривні, євро - 29,87 - 30,03 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 червня на рівні 26,59.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,17 гривні (на 11 червня - 30,28 гривні).

12 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,69 гривні за долар.

Економічна правда