"Укрзалізниця" поновлює Kyiv Boryspil Express
З 15 червня "Укрзалізниця" поновлює рух швидкісного експресу Kyiv Boryspil Express до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Заплановано щоденне курсування шести поїздів — по три зранку та ввечері.
Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик передає пресслужба УЗ.
З 15 червня за маршрутом станція Київ-Пасажирський — станція Бориспіль Аеропорт курсуватимуть такі поїзди:
Зазначені поїзди робитимуть проміжні зупинки на станції Видубичі та Дарниця.
Повідомляється, що поїзди проходитимуть посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.
Економічна правда
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