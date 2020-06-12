Великий світовий оператор придбав український контейнерний термінал ТІС
Компанія DP World (Дубай, ОАЕ) оголосила про придбання 51% акцій Контейнерного терміналу ТІС (порт "Південний", Україна).
Про це йдеться в офіційному пресрелізі сторін.
Повідомляється, що всі відповідні умови угоди виконані, офіційні погодження державних установ отримані.
"DP World розширює географію своєї присутності, а Контейнерний термінал ТІС підсилює позиції лідера серед спеціалізованих морських терміналів України. DP World отримає можливість ефективніше використовувати свою глобальну мережу портів, економічних зон, складів і пропонувати оптимізовані логістичні рішення всередині країни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у компанії з'явиться пряме сполучення між власними терміналами в Констанці, Яримджі та "Південному" з використанням власної фідерної мережі UniFeeder. Це дасть можливість відправляти вантажі ключовими для Східної Європи торговими маршрутам, використовуючи активи DP World в Румунії і Туреччині.
"Відповідно до умов угоди, DP World придбала контрольний пакет акцій і буде здійснювати управління терміналом. Компанія стане ключовим гравцем в регіоні і буде прагнути розширювати частку ринку за рахунок використання лідируючих позицій ТІС-КТ на ринку перевезень залізницею", - заявили в компанії.
Нагадуємо:
Купівля частки в терміналі - другий для DP World досвід успішного партнерства з акціонерами ТІС.
Першим спільним проєктом компаній став буксирний оператор P&O Maritime Ukraine, що обслуговує понад 50 клієнтів в 3-х найбільших портах країни.
Компанія DP World оперує 123 логістичними та транспортними підприємствами в 54 країнах.
Ключові бізнеси DP World: порти і термінали, переважно контейнерні; технологічні парки і економічні зони; логістичні та морські сервіси.
Загалом у компанії 78 морських терміналів по всьому світу.
Контейнерні вантажоперевезення - основний бізнес компанії, що приносить DP World більше половини доходу.
Контейнерний термінал ТІС - найдинамічніший в Україні за показниками вантажообігу. У 2019 році зростання вантажообігу в контейнерах перевищило 75%.
Контейнерний термінал ТІС активно розвиває залізничні перевезення.
15 регулярних контейнерних поїздів на тиждень курсують з ТІС в Київ, Харків, Тернопіль, Дніпро і Чернігів. У планах компанії - маршрути в нові міста в Україні і за кордоном.
Економічна правда
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