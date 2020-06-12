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Ринок акцій США різко впав через побоювання другої хвилі коронавірусу

П'ятниця, 12 червня 2020, 09:00
 

У США 11 червня різко впали всі ключові фондові індекси, які ще кілька днів тому ставили рекорди і виходили на позитивний рівень за рік.

Про це свідчать дані торгів.

На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі Dow Jones подешевшав на 6,90%, індекс S&P 500 опустився на 5,89%, індекс NASDAQ Composite знизився на 5,27%.

Індекси показали найрізкіше падіння за один день з обвалу фондових ринків в березні. 8 червня індекс S&P 500 повернувся до докризового рівня, відігравши всі втрати. Але після цього вже третій день S&P 500 знижується.

Одна з причин падіння ринків - побоювання інвесторів через другу хвилю коронавіруса в США. У кількох штатах, які послабили карантинні обмеження, спостерігається зростання числа нових випадків.

Через страх другої хвилі різко впали акції компаній, які отримали б перевагу від зняття обмежень - це, зокрема, авіакомпанії, непродовольчі рітейлери і оператори круїзів. Вони були одними з лідерів зростання під час "ралі" на ринках в останні кілька тижнів, але тепер ситуація змінилася.

Інша причина - прогноз економіки США, який напередодні озвучила Федеральна резервна система. Вона попередила, що відновлення після кризи не буде швидким, і безробіття буде залишатися високим протягом декількох років.

Минулого тижня 1,5 млн американців звернулися за допомогою з безробіття. Це число падає 10-й тиждень поспіль, але рівень безробіття залишається високим. В цілому 44 млн американців звернулися за допомогою в останні три місяці після початку пандемії COVID-19.

Ціна нафти Brent в ході торгів падала на мінімумі на 9%, опустившись нижче 38 доларів за барель. Американська нафта WTI в ході торгів падала більш ніж на 10%. Одночасно зросли традиційні "гавані" для інвесторів - держоблігації (прибутковість впала до мінімуму більш ніж за тиждень) і золото (росло на 1,5%).

"Рух з дна фондового ринку в умовах ралі був досить приголомшливим. У найближчі кілька тижнів ми можемо побачити деякий відкат", - заявила Bloomberg заступниця директора з інвестицій в Північній і Південній Америці UBS Global Wealth Management Соліта Марчеллі.

"У нас насправді буде відновлення економіки в формі букви W. Ринки намагаються впоратися з тим фактом, що це займе більший період часу", - цитує Reuters директора з управління інвестиціями Huntington Private Bank Чеда Овіатта.

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акції ринки США Dow Jones фінансова криза

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