Прем'єр про нульове декларування: Плануємо робити це в цьому році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні уже в цьому році можуть ввести нульове чи одноразове декларування.

Про це він сказав на прес-конференції до 100 днів роботи уряду.

"Нульова декларація - ми плануємо робити це в цьому році", - запевнив Шмигаль.

Нульове декларування передбачає, що вказати можна тільки ті доходи і активи, які особа вважатиме за потрібне.

Воно також покликане розкрити всі активи, які належать фізособам на праві приватної власності. При подачі такої декларації можна не вказувати джерела походження і вартість задекларованих активів.