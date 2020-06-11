Прем'єр про нульове декларування: Плануємо робити це в цьому році
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні уже в цьому році можуть ввести нульове чи одноразове декларування.
Про це він сказав на прес-конференції до 100 днів роботи уряду.
"Нульова декларація - ми плануємо робити це в цьому році", - запевнив Шмигаль.
Нульове декларування передбачає, що вказати можна тільки ті доходи і активи, які особа вважатиме за потрібне.
Воно також покликане розкрити всі активи, які належать фізособам на праві приватної власності. При подачі такої декларації можна не вказувати джерела походження і вартість задекларованих активів.
При цьому, необхідно вказати:
- активи фізичної особи у вигляді валютних цінностей,
- цінні папери;
- рухоме та нерухоме майно;
- об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб;
- інші майнові та нематеріальні активи - як в Україні, так і за кордоном.
Громадянин повинен на свій розсуд вказати дохід, який був витрачений на вищезазначене майно, але з якого не було сплачено податок на доходи фізосіб (ПДФО) і сплатити податок нижче звичайної ставки в 9%.
Після завершення кампанії нульового декларування податкова служба повинна все перевірити.
Нагадаємо:
У травні президент Володимир Зеленський закликав уряд розробити законопроект про одноразове декларування у тримісячний термін.
Економічна правда
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