Експеримент: МВС пропонує реєструвати авто, не виходячи з автосалону

МВС пропонує у 2020-2022 роках провести експериментальний проєкт щодо надання можливості держреєстрації нових транспортних засобів дистриб’юторами та уповноваженими дилерами, які їх реалізують.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Проєкт акта пропонує запровадити на території України експериментальний проєкт щодо можливості реєстрації нових транспортних засобів за участю суб’єктів господарювання, які їх реалізують.

Це дозволить, за бажанням покупців нових транспортних засобів, отримати реєстраційні документи на транспортний засіб та номерні знаки безпосередньо у приміщенні суб’єкта господарювання, у якого такий транспортний засіб було придбано", - пояснили в МВС.

Автодилери, які хочуть взяти участь в експерименті, повинні укласти угоду про організацію співробітництва з Головним сервісним центром МВС.

Економічна правда