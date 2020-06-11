1 людина на задньому сидінні: BlaBlaCar оголосив нові заходи безпеки

BlaBlaCar вводить нову функцію "лише 1 людина, котра сидітиме позаду": щоб дотримуватися соціального дистанціювання в автомобілі, водії можуть взяти тільки одного пасажира, який буде сидіти на задньому сидінні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рішення має підвищити рівень безпеки під час поїздки.

Також BlaBlaCar буде нагадувати кожному користувачеві про рекомендації з безпеки, включаючи: не їхати в разі виникнення симптомів, бути в масці, дотримуватися безпечної дистанції, не вітатися за руки.

Партнерам-перевізникам Busfor та BlaBlaCar нагадуватимуть про необхідність регулярної дезінфекції салону, температурний скринінг пасажирів, масковий режим, тощо.

Економічна правда







