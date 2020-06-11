Lufthansa планує скоротити 22 тисячі працівників через коронакризу
Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що скоротить 22 000 робочих місць на тлі боротьби з різким падінням авіаперевезень, викликаним пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Перевізник прогнозує повільне відновлення попиту і очікує, що після кризи у нього буде приблизно на 100 літаків менше.
У Lufthansa заявили, що половина скорочень робочих місць припаде на Німеччину. Компанія сподівається узгодити ці заходи з профспілками до 22 червня.
Вона додала, що сподівається звести до мінімуму скорочення персоналу за рахунок короткострокових робочих і кризових угод.
"Мета полягає в тому, щоб прокласти шлях до збереження якомога більшої кількості робочих місць в групі Lufthansa", - йдеться в повідомленні компанії.
В авіакомпанії працює понад 135 000 осіб по всьому світу. Приблизно половина з них знаходиться в Німеччині.
Директор з праці Lufthansa Майкл Ніггеманн сказав :"Без значного скорочення витрат на персонал під час кризи ми втратимо можливість кращого виходу з кризи і ризикуємо, що група Lufthansa вийде з неї значно ослабленою".
Минулого місяця Lufthansa домовилася про рятувальну угоду на суму 9 млрд євро з німецьким урядом, щоб врятуватися від краху.
Уряд Німеччини отримає 20% акцій фірми, які він має намір продати до кінця 2023 року.
Європейська правда
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