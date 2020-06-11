НБУ звузив коридор процентних ставок

Нацбанк ухвалив рішення про звуження коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу з "облікова ставка +/- 2 в.п." до "облікова ставка +/- 1 в.п.".

Про це на брифінгу заявив голова НБУ Яків Смолій.

"Це означає, що за нової облікової ставки кредити рефінансування овернайт будуть надаватися під 7%, а депозитні сертифікати овернайт розміщуватся під 5%.

Зміна ширини коридору дасть змогу досягати операційної цілі монетарної політики, яка полягає в утриманні гривневих міжбанківських ставок на рівні, близькому до ключової ставки в межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу", - пояснив він.

"В умовах високого рівня невизначеності подальша монетарна політика Національного банку залежатиме насамперед від глибини падіння споживчого попиту, яке послаблює інфляційний тиск; а з іншого боку - від швидкості відновлення ділової активності на тлі пом’якшення карантину, яке прискорить зростання цін", - додали в НБУ.

Наступне засідання Правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 23 липня 2020 року.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Економічна правда