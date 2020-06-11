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Авіакомпанії можуть відкласти відновлення сполучення – посол

Четвер, 11 червня 2020, 13:15
 

Авіакомпанії можуть відкласти відновлення регулярних авіарейсів з України до ЄС до кінця червня.

Як пише "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Друзі, схоже на те, що питання відкриття зовнішніх кордонів ЄС та авіаційного простору буде розглядатися не раніше кінця червня. Хто планував летіти в Австрію регулярним рейсом після 22 червня - доведеться ще почекати", - зазначив він.

Олександр Щерба додав, що правила в’їзду для українців до Австрії автомобільним шляхом залишаються без змін: можуть в’їжджати громадяни України, які мають на руках підтвердження цілі подорожі (робота, лікування або возз’єднання сім’ї), погоджене з посольством Австрії в Україні.

Нагадаємо, Олександр Щерба першим повідомив про плани Austrian Airlines відновити регулярні рейси до Києва з 22-23 червня. Наступного дня ця інформація з’явилася і на сайті авіакомпанії.

Європейська правда

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