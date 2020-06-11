Добудова Дарницького моста у Києві коштуватиме 1,2 мільярда

Вартість робіт із завершення будівництва залізнично-автомобільного моста через річку Дніпро в Києві становить 1,2 мільярда гривень. Ще 500 мільйонів гривень піде на погашення боргів перед підрядником.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Детальний перелік робіт включає будівництво автодорожної розв'язки з Дніпровською набережною на лівому березі, добудову мереж освітлення, завершення будівництва автодороги від залізничної платформи "Лівий берег" до вул. Привокзальної та завершення будівництва водопроводу довжиною 1,2 км.

За словами першого заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича, остаточна вартість добудови автомобільної складової може бути визначена лише після коригування проєктно-кошторисної документації

"Технічного аудиту не було сім років, незрозуміло, у якому стані конструкції", – каже радник київського міського голови Максим Бахматов.

На його думку, протягом двох років міст можна передати місту. На будівельні роботи піде ще рік.

Детальніше читайте у статті: Без освітлення і з боргами: коли добудують Дарницький міст у Києві

Економічна правда