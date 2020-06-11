Власник Zara, Bershka та Pull&Bear закриє понад тисячу магазинів

Іспанська Inditex, найбільший в світі рітейлер одягу (бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho та ін.), збирається закрити 1-1,2 тисячі з 7,4 тисячі своїх магазинів.

Про це повідомляє The Guardian.

Одночасно з цим компанія планує відкрити 450 нових магазинів, тому скорочення мережі становитиме 500-700 точок. Особливо багато магазинів буде закрито в Європі та Азії.

Крім того, Inditex заявила про плани з нарощування онлайн-продажів. У найближчі кілька років компанія вкладе 1 млрд євро розвиток інтернет-торгівлі і 1,7 млрд євро - в інтеграцію технологій продажів.

Вона розраховує, що якщо в минулому році на онлайн припадало 14% всіх її продажів, то до 2022 року їх частка повинна досягти 25%.

Виручка компанії в лютому-квітні 2020 року впала на 44%, до 3,3 млрд євро. Отримано збиток в 409 млн євро проти прибутку 736 млн євро за той же період минулого року.

Протягом першого кварталу 88% магазинів Inditex по всьому світу закривалися на деякий час через карантинні заходи. При цьому онлайн-продажі компанії виросли на 50% за квартал в цілому і на 95% - в квітні.