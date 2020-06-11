ФРС триматиме нульову ставку до 2023 року

Федеральна резервна система США очікувано зберегла вартість позик в діапазоні 0-0,25%.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі центробанку.

Більш того, ФРС планує утримувати процентну ставку на практично нульовому рівні до кінця 2022 року, випливає з блоку макроекономічних проєктувань.

Регулятор також пообіцяв продовжити програму викупу активів в поточному обсязі, заливаючи в систему по 4 млрд доларів в день, або 120 млрд доларів в місяць.

Жоден з 17 голосуючих членів комітету не висловився за можливість підвищити ставку в цьому і наступному році. Переважна більшість - 15 осіб - проголосували за те, щоб зберігати політику ультрадешевих грошей і у 2022 році.

"Подальша криза охорони здоров'я надасть сильний тиск на економічну активність, зайнятість та інфляцію в короткостроковій перспективі і несе серйозні ризики - на середньостроковому горизонті", - йдеться в повідомленні.

"Масштаб економічного спаду в США відрізняється винятковою невизначеністю", - заявив голова Федрезерву Джером Павелл.

Поки що ФРС прогнозує зниження ВВП на 6,5% зі стрибком безробіття до 9,3% і уповільненням інфляції до 0,8%, а повернення економіки на докризовий рівень очікує тільки в 2022 році.

"Падіння ВВП у другому кварталі може бути рекордним", - заявив Павелл, додавши, що ФРС очікує на "відновлення" в другому півріччі.

Економічна правда