Компанія Кривецького повертає у власність держави незаконно придбане озеро

Компанія "Узлісся" екснардепа Ігоря Кривецького заявила про добровільне повернення в держвласність 17 га землі з озером біля села Стрілки, що стали предметом відкритої кримінальної справи.

Джерело: пресслужба Edem Resort

Дослівно: "ТзОВ "Узлісся" в 2019 році придбало земельну ділянку в селі Стрілки Львівської області, за яку оплатили суму в розмірі 7 231 071 гривні до державного бюджету України.

Згодом підприємством було проведено інвентаризацію, під час якої виявлено помилку, що була допущена службовцями Державного водного агентства.

Внаслідок цього…ми ухвалили рішення виправити вказану помилку. Земельна ділянка під водним дзеркалом та водне дзеркало повернеться у власність держави, а ТзОВ "Узлісся" повертається до договірних відносин".

Нагадаємо: 9 червня прокурор Львівської області Ірина Діденко підписала підозру екс-голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіяну Мальському в незаконному відчуженні землі на 7 мільйонів гривень.

Його підозрювали у службовій недбалості, що призвела "до тяжких наслідків". Прокуратура вважає, що керівник обладміністрації не мав права продавати цю землю, оскільки на ній розташовані громадське озеро і захисна смуга, які не підлягають відчуженню.