Медведчук задекларував частку в телеканалах Коломойського – "Схеми"

Кум президента РФ Володимира Путіна і голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук у своїй майновій декларації за 2019 рік вказав компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

Про це повідомляють "Схеми".

Відповідно до декларації Медведчука, його дружина Оксана Марченко - кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

"Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", йдеться повідомленні про структуру власності на сайті каналу "1+1" станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука", - зазначають журналісти.

Як йдеться на сайті на каналу "1+1", іншим крупним співвласником є олігарх Ігор Коломойський.

"Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно").

Через низку компаній, вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з "1+1", на офіційному сайті телеканалу "2+2" вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука", - повідомляють "Схеми".

Водночас у структурі власності іншого телеканалу, що входить у групу, "ПлюсПлюс" (ТОВ "УніанТБ"), Bolvik Ventures не фігурує. Телеканал ТЕТ структуру власності не оприлюднив.

Під час телефонної розмови з журналістами "Схем" Коломойський заявив, що інформація про частку родини Медведчуків у структурі "Студії 1+1" для нього новина.

"Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?", - сказав він.

На уточнююче питання, чи комфортно йому бути партнером родини Медведчуків, Коломойський відповів: "А мені яка різниця? Він же не єдиний власник. Навіщо обговорювати – комфортно чи не комфортно, якщо це від мене не залежить? Якщо Суркіс продав Медведчуку. Як я можу на це повпливати? Якщо мова йде про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер в декларації написали, що власник Марченко. Треба з'ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого…".

"До речі, я ніколи не розділяв Медведчука та Суркісів. Я завжди вважав, що вони разом. По яким активам та в якому співвідношенні - це вже інше питання", - додав він.

При цьому, до самого Віктора Медведчука додзвонитись не вдалось - той не відповідав на телефонні дзвінки. Не відповідала на дзвінки і його дружина Оксана Марченко.

"За номером телефону бізнесмена Ігоря Суркіса відповів його охоронець, який порадив звертатись у його приймальню, де не відповіли на дзвінки.

За номером його брата, народного депутата Григорія Суркіса, відповів його охоронець, який пообіцяв передати запитання журналістів "Схем" щодо обставин передачі частки в "1+1" Віктору Медведчуку, але станом на момент публікації Григорій Суркіс не вийшов на зворотній зв’язок з редакцією", - пишуть "Схеми".

Журналісти також відправили прохання про коментар у прес-службу "1+1", проте на момент публікації новини не отримали відповіді, а офіційні телефони прес-служби не відповідали.

Зазначається, що у 2019 році - до обрання народним депутатом у ВР - Медведчук заявляв, що його дружина, телеведуча Оксана Марченко є лише номінальною власницею бізнесу, а справжнім власником та керівником є він.