Електронний акциз: бізнес просить не впроваджувати систему сканування кожної пляшки

У рамках запровадження електронного акцизу в уряді обговорюється пропозиція ввести цьогоріч попляшковий облік бізнесом алкогольних напоїв. Бізнес - проти.

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

Повідомляється, що додаткову систему контролю крім обліку акцизних марок, вводиться начебто для посилення боротьби з підробками та контрабандою. Ця система передбачатиме нанесення та сканування додаткових елементів на плашці задля їх перевірки на предмет легальності.

Зазначється, що, це тягне за собою необхідність переобладнання лінії для виробництва алкогольних напоїв для населення марок, вартість якого є більше $75 тис.

"Враховуючи те, що у імпортерів немає спеціальних ліній для виробництва алкогольних напоїв безпосередньо для України, а також той факт, що є велика кількість продукції, яка виготовляється закордоном, де немає можливості встановлювати будь-яке обладнання, вимога щодо додаткових елементів на плашці ставить під загрозу існування імпорту алкогольних напоїв та надходження до бюджету від акцизного податку та інших платежів", - повідомляють у ЄБА.

Крім того, зазначено, що для запуску даної системи необхідним є придбання бізнесом сканерів ($150-200 за 1 сканер) для сканування марок на кожному етапі дистрибуції, аби просканувати кожну пляшку на кожному етапі безпосередньо до реалізації.

На думку бізнесу, дана пропозиція покладе додатковий фінансовий тягар на легальний бізнес, однак, навряд сприятиме детінізації ринку, адже механізм боротьби з нелегальним ринком – не передбачається.

ЄБА пропонує 10 пропозицій, аби запровадження електронної акцизної марки було повноцінним та не нанесло шкоди імпортерам.

Так, системи контролю за обігом для алкогольних напоїв та тютюнових виробів мають бути відокремленими. Будь-які зміни у марках акцизного податку повинні набирати чинності не раніше 24 місяців.

При видачі марок акцизного податку доцільніше обов’язок щодо внесення даних стосовно таких марок по кожному покупцю в систему обліку покласти на ДПС України (що мають усі вихідні дані), а не на імпортера/виробника алкогольної продукції.

Термін видачі марок акцизного податку - скоротити до 1 місяця з моменту отримання ДПС України (наразі термін складає 2 місяці) з попередньої заявки-розрахунку про потребу в марках акцизного податку, а також розглянути опцію нанесення марок на території України.

Крім того, вартість паперової марки акцизного податку не має бути вищою за ту, що діє на сьогоднішній день, оскільки сама марка є підтвердженням сплати акцизного податку, а тому не повинна створювати додаткове фінансове навантаження на платника податку.

Також бізнес пропонує розглянути можливість скасування необхідності маркування марками акцизного податку тари місткістю 0,05 л, адже в іноземних виробників відсутні лінії механізованого маркування таких пляшок, тому наклеювання марок акцизного податку здійснюється ручним способом, що створює додаткові витрати для імпортерів.

Водночас, варто скасувати ведення Журналу обліку видачі марок акцизного податку бізнесом, адже інформація, яка міститься в ньому, дублюється в інших джерелах в електронному вигляді.

Також бізнес пропонує у перспективі розглянути скасування марок акцизного податку для алкогольних напоїв, оскільки контроль за обігом підакцизних товарів можна забезпечити більш сучасними засобами, до прикладу, за допомогою впровадження відповідної автоматизованої системи, яка існує в країнах ЄС.





