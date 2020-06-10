Почався відбір кандидатури на віце-прем'єра з ОПК і космосу. Список

Створено номінаційний комітет з вибору кандидатури віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування оборонно-промислового комплексу і розвитку космічної галузі.
Джерело: співрозмовники Української правди в профільному парламентському комітеті
Деталі: За їхніми словами, до комітету увійшли:
- президент Володимир Зеленський;
- глава Офісу президента Андрій Єрмак;
- секретар РНБО;
- прем'єр-міністр
- міністр оборони
- керівник Генерального штабу
- глава парламентського комітету
У список претендентів наразі входять:
- Сергій Тихонов;
- Сергій Омельченко;
- Віталій Немилостивий;
- Олег Уруський;
- Валерій Іващенко;
- Світлана Панаотіді.
Співбесіди повинні початися до кінця тижня.
Всі кандидати перед розглядом президентом пройдуть перевірку СБУ і НАБУ.
Нове міністерство планується створити в рамках указу президента №59 (лютий 2020 року), де Кабміну було доручено розглянути питання створення нового ЦОВ.