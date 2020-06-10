Трансформація: "Укроборонпром" змінить модель управління своїми компаніями

"Укробронпром" презентував розроблений міжнародними експертами проєкт цільової моделі коропоративного управління компанією під час та після трансформації.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

"Цільову модель корпоративного управління Концерном розробив офіс трансформації Укроборонпрому у співпраці з експертами міжнародної компанії EY за підтримки Уряду Франції.

Запропонована модель передбачає запровадження універсальних внутрішніх політик та кодексів, необхідних для побудови нової архітектури операційного управління та контролю, а також бізнес-процесів першого рівня, покликаних підвищити ефективність діяльності Концерну та підприємств-учасників", - йдеться у повідомленні.

"Цільова модель корпоративного управління дає детальну відповідь на запитання, як ми будемо керувати державною оборонною промисловістю під час та після трансформації Укроборонпрому. Розроблена модель має універсальний характер, це дозволить нам адаптувати її під усі організаційні та виробничі особливості підприємств при створенні галузевих бізнес-одиниць.

Ключовим для реформи Укроборонпрому є ухвалення закону про корпоратизацію державних підприємств ОПК. Наразі цей законопроект проходить останні стадії погодження у Кабміні", - заявив гендиректор концерну Айварас Абромавичус.

Економічна правда