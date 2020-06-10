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"Укрзалізниця" поновила рух поїздів далекого сполучення ще в одній області

Середа, 10 червня 2020, 17:21
 

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків для поїздів №106/105 Одеса — Київ на станції Вінниця та №772/771 Хмельницький — Київ на станції Гнівань. 

Про це повідомляє пресслужба компанії

Також з 13 червня буде поновлено курсування поїзда № 779/780 у сполученні Суми — Вінниця з відправленням із Сум та Вінниці. Він курсуватиме щосуботи та щонеділі.

Поновленню залізничного сполучення у Вінницькій області посприяло прийняття Вінницькою обласною державною адміністрацією рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів.

Економічна правда



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