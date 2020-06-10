"Укрзалізниця" поновила рух поїздів далекого сполучення ще в одній області
Середа, 10 червня 2020, 17:21
"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків для поїздів №106/105 Одеса — Київ на станції Вінниця та №772/771 Хмельницький — Київ на станції Гнівань.
Про це повідомляє пресслужба компанії
Також з 13 червня буде поновлено курсування поїзда № 779/780 у сполученні Суми — Вінниця з відправленням із Сум та Вінниці. Він курсуватиме щосуботи та щонеділі.
Поновленню залізничного сполучення у Вінницькій області посприяло прийняття Вінницькою обласною державною адміністрацією рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів.
Економічна правда
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