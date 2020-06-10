SkyUp подав до суду на 1+1

SkyUp подав до суду позов проти телеканалу 1+1, вимагаючи спростування інформації про оплату рейсів з вивезення українських громадян в Україну, яку авіакомпанія вважає недостовірною.

Про це повідомляє avianews.com

У програмі від 23 березня ведучий повідомив, що SkyUp повинен був повернути українців з Польщі за пільговими цінами, оскільки з резервного фонду на евакуацію Кабмін повинен був виділити $ 4 млн 160 тис.

Авіаперевізник заявляє, що на даний момент отримав гроші тільки за два евакуаційних рейсу - з Ухань в аеропорт Бориспіль і з Венеції до Києва.

Перший рейс, згідно з даними з відкритих джерел, обійшовся державному бюджету в 4,5 млн грн, другий - в 639,2 тис. грн.

Решта рейсів, які виконували в Україні вже після заборони регулярних польотів, SkyUp називає нерегулярними спецрейсами.

"Це рейси, на які продавалися квитки. Пасажири за фактом оплачували виконання цього рейсу, і держава жодним чином ні тепер, ні потім їх компенсувати не буде", - заявили в прес-службі SkyUp.

В авіакомпанії також уточнили, що є ще третя категорія рейсів - туристичні чартери, які вивозили в Україні людей, які купили тури.

Для їх евакуації літаки летіли за кордон порожніми.Саме такі рейси держава компенсує і очікує розрахунків від перевізників, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, допомогу у влади запросили всі українські авіакомпанії, включаючи МАУ, SkyUp, "Розу Вітрів", Azur Air Ukraine.Однак в SkyUp уточнили, що на даний момент не отримали грошей за ці перельоти.