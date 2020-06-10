Російська "Татнєфть" відновила поставки пального українській "доньці" вперше з 2014 року

Компанія "Татнєфть" (Росія) в кінці травня початку поставки дизельного палива на адресу своєї дочірньої компанії "Татнєфть-АЗС-Україна", що володіє роздрібною мережею з 91 АЗС.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження.

Перша поставка була оформлена 30 травня. Всього за 10 днів поставок (з 30 травня по 8 червня) "Татнєфть-АЗС-Україна" імпортувала 1910 тонн дизельного палива виробництва НПЗ "ТАНЕКО" (м. Нижньокамськ, Татарстан).

Відвантаження здійснювалися залізничним транспортом через прикордонний перехід Соловей-Тополі.

Це перша відома поставка ДТ від "Татнєфті" для своєї дочірньої компанії в Україні як мінімум з 2014 року.

Відзначимо, що в 2019 г. "Татнєфть-АЗС-Україна" самостійно практично не імпортувала ДТ і бензин, купуючи ресурс на внутрішньому ринку.