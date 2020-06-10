Скільки втратили кафе і ресторани під час карантину – дослідження

Найважчим місяцем для ресторанів в умовах карантину став квітень - виручка українських закладів громадського харчування становила лише 26% від лютневої.

Про це свідчать результати дослідження, яке провела компанія по автоматизації кафе, ресторанів і магазинів Poster.

Зазначається, що після послаблення карантину у другій половині травня відновило діяльність 70% закладів громадського харчування.

"Середня виручка після відкриття літніх майданчиків склала 50% від докризового періоду. Для порівняння, на початку квітня ця цифра становила 33% і 22% відповідно", - йдеться у повідомленні.

"За чотири тижні квітня-травня падіння обігу у невеликих ресторанів середнього і невисокого сегменту склала в середньому 58%, у барів - 53% в порівнянні з чотирма тижнями до карантину. Бургерні і кафе втратили 45% і 43% відповідно. Кав'ярні за цей період в середньому втратили 12% від докарантинних продажів.

Найменше просіли заклади, які і до карантину працювали тільки на доставку, - лише на 4%", - підкреслили в Poster.

Дослідження компанії Poster базується на операційних даних близько 4000 закладів України. Вважається, що заклад не зупинив роботу на карантині, якщо були продажі протягом хоча б половини днів карантину.

Економічна правда