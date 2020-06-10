Курс валют на 10 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 - 26,66 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,63 - 26,65 гривні;

Євро – 30,23 - 30,25 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,54 – 26,76 гривні. Євро купують по 29,72 гривні, продають по 30,24 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,60 - 26,73 гривні, євро - 29,83 - 30,05 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 червня на рівні 26,64, а також зміцнив курс до євро.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,08 гривні (на 9 червня - 30,15 гривні).

Економічна правда