Приватбанк почали штрафувати через неповернення депозиту Суркісам

Державний виконавець наклав два штрафи на державний "Приватбанк" в розмірі приблизно 5 тисяч гривень і 10 тисяч гривень за невиконання рішення про виплату офшорній компанії братів Суркісів понад 257 мільйонів доларів.

Про це повідомили в пресслужбі "Приватбанку" агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, держвиконавець передав матеріали до Печерського райвідділу Нацполіціі для відкриття кримінального провадження.

У банку зазначають, що юридичні радники "Приватбанку" чотири рази звернулися до міністра юстиції Дениса Малюськи, а також неодноразово в суди, однак скарги не були розглянуті.

Останнє звернення до міністра юстиції банк направив 3 червня.

У ньому вказується, що "порушуючи закон, держвиконавець повторно відкрив виконавчі провадження на підставі копій постанови і повторно привернув держбанк до відповідальності за невиконання постанови".

"Відсутність реакції міністра юстиції на законні звернення "Приватбанку" з проханням оцінити порушення, які надаються в них, викликає глибоку стурбованість, тоді як Міністерство юстиції дозволяє те, що ми вважаємо незаконним процесом примусового виконання постанови", - йдеться в листі.

Банк також повідомляє, що був змушений звернутися до органу досудового розслідування з заявою про скоєння держвиконавцем кримінального правопорушення, яке полягає "в службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, наслідком якого було безпідставне і протиправне накладення штрафів на "Приватбанк".

Нагадуємо:

Відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва, Приватбанк має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше 250 млн доларів за депозитними договорами, що були припинені ще в грудні 2016 року.

Зобов'язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії Приватбанку під час націоналізації (bail in).

15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів на 1 млрд грн на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації.