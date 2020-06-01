Польща відновила внутрішні авіаперевезення

З 1 червня у Польщі відновились внутрішні авіаперевезення - наразі літати можна тільки до 8 міст.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Рейси поновила польська авіакомпанія LOT. Вранці вона здійснила перший політ з Варшави до Щецина.

Наразі відновлено сполучення з використанням 8 аеропортів, зокрема, Варшави, Гданська, Кракова, Жешува, Щецина, Вроцлава, Познані і Зеленої Гури.

Пасажири повинні дотримуватися нових правил санітарної безпеки, зокрема, їм вимірюють температуру, а також потрібно носити захисні маски.

Запуск авіарейсів базується на нових рекомендаціях для пасажирів, летовищ та авіакомпаній. Нові правила, про які повідомило Управління цивільної авіації, опрацьовані після тривалого аналізу на підставі вказівок Агентства Європейського Союзу з авіаційної безпеки (EASA) та Європейського центру запобігання і контролю захворювань (ECDC), а також польського головного санітарного інспектора.

Згідно з рекомендаціями, на летовищах перед входом до терміналів вимірюють температуру. Всередину можуть увійти тільки пасажири з квитками.

У летовищах діє обов’язок збереження безпечної 1,5-метрової відстані між людьми і потрібно носити маску. Обмежено користування послугами та деякими об’єктами в аеропортах.

Новим є обов’язок заповнення декларації про стан здоров’я згідно з інструкцією перевізника ще до відльоту літака.

На бортах літаків персонал повинен носити маски та рукавички. Пасажири зобов’язані затуляти маскою рот і ніс протягом усього польоту, а маски потрібно змінювати щочотири години.

Також у літаках обмежений бортовий сервіс.

Раніше в уряді Польщі заявили, що відкриття кордонів, закритих через пандемію коронавірусу, може відбутися 15 червня.

Аеропорт "Київ" повідомив про відновлення рейсів до ЄС вже з 16 червня.

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Європейська правда