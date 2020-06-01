Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

1 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30 встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,80 - 26,82 гривні;

Євро – 29,78 - 29,79 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,71 - 26,94 гривні. Євро купують по 29,43 гривні, продають по 29,91 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,77 - 26,84 гривні, євро - 29,45 - 29,60 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,76 - 26,84 гривні, євро - 29,51 - 29,61 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 червня на рівні 26,87 гривні за долар.

1 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86.

Економічна правда