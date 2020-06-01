Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
1 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30 встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,80 - 26,82 гривні;
Євро – 29,78 - 29,79 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,71 - 26,94 гривні. Євро купують по 29,43 гривні, продають по 29,91 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,77 - 26,84 гривні, євро - 29,45 - 29,60 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 26,76 - 26,84 гривні, євро - 29,51 - 29,61 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 червня на рівні 26,87 гривні за долар.
1 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua