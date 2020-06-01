Депутати пропонують витратити 35 мільярдів Covid-фонду на дороги

20 травня голова комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов зареєстрував законопроект 3509 , який пропонує додати до напрямків використання Covid-фонду будівництво і реконструкцію доріг загального користування державного значення, мова йде про виділення 35 млрд грн.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки

Кошти планують витратити на матеріали, механізми, зарплату, сплату податків, та на забезпечення прибутку дорожніх підприємств (у розмірі 291,7 млн грн).

Як стверджують автори законопроекту, його ухвалення дозволить створити додатковий попит на продукцію інших галузей економіки в обсязі 25,3 млрд грн.

Також, на думку авторів законопроектів, це призведе до створення додаткового попиту на 63 тис робочих місць ( розрахунків автори не приводять).

Як повідомляють експерти Центру, в держбюджеті для таких цілей вже є спеціально створений дорожній фонд, і пряме фінансування бюджету Укравтодору - то ж збільшити фінансування доріг можно було би через ці установи.

Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Також у експертів викликають сумніви щодо пункту "збільшення прибутків", адже таким чином державний бюджет змушує всіх платників податків цілеспрямовано платити за збільшення прибутку окремих суб’єктів господарювання (причому в законопроекті не сказано, чи йде мова саме про державні суб’єкти, чи ні).

Повідомляється, що сам процес ухвалення законопроекту та після цього - розроблення нормативної бази під нього є дуже тривалим і може зайняти багато місяців.

"Водночас, гроші Covid-фонду доступні для уряду лише протягом дії карантину + 30 днів після його завершення. Таким чином, якщо уряд намагатиметься використовувати для будівництва доріг кошти саме цього фонду - це означатиме, що в уряду буде зовсім не епідеміологічна причина якомога довше не скасовувати карантин", - резюмують аналітики.

Нагадуємо:

Фонд боротьби з коронавірусом існує вже майже 1,5 місяці (з 13 квітня), але станом на 25 травня Кабміном було розподілено лише 13,02 млрд грн (20%) з коштів фонду - не розподіленими залишаються 51,6 млрд грн.

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Економічна правда