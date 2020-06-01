Бізнес починає виходити з карантину: уже працюють 73% ресторанів

Український бізнес починає виходити з карантину - з квітня кількість активних вакансій збільшилась більш ніж на 30%, працюють 73% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що за останній тиждень кількість новозареєстрованих ФОПів досягла докарантинних показників - в Україні зареєструвались 5 328 підприємців.

Кількість новостворених компаній також почала зростати - за останній тиждень зареєструвалось 897 нових компаній (до карантину реєструвались близько 1000 компаній на тиждень).

При цьому, зараз в Україні працює 73% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину.

А обіги громадського харчування відновлюються не так швидко - зараз вони повернулись лише до показника у 56%.

Економічна правда