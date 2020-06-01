У Мінцифри презентували освітній серіал про TikTok, Instagram і Facebook

Міністерство цифрової трансформації та Senate Agency, за підтримки бренду Gelius, презентували освітній серіал "TikTok/Instagram/Facebook: як залишатись в тренді в 2020".

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Освітній серіал складається з 8 серій тривалістю 4-12 хвилин, впродовж яких ви розберетесь, як без професійних навичок створювати якісні фото та відео, чому ТікТок змусив танцювати весь світ, що таке таргетована реклама, як за допомогою лише смартфону заробляти гроші, як соціальні мережі змінили правила бізнесу", - йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, це перший освітній серіал на платформі "Дія.Цифрова освіта", в якому взяли участь дуже багато блогерів.

"В освітньому серіалі взяли участь 14 блогерів і експертів: Марина Ковтун, Лера Дідковська, Андрій Трушковський, Валерія Толочина, Роман Свечкоренко, Дмитро Дір, Юрій Петров, Сергій Леско, Роман Кондратюк, Олексій П’ятниця, Даниїл Пономаренко та інші", - додали у відомстві.

Безкоштовно переглянути освітній серіал можна на платформі Дія.Цифрова освіта.

Економічна правда