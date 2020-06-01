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Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення

Понеділок, 1 червня 2020, 09:00
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 червня на рівні 26,87 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,93 гривні.

Нагадуємо:

29 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93.

29 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 29 травня на рівні 26,91 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,62 гривні (на 28 травня - 29,72 гривні).

Економічна правда

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