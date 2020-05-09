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Туріндустрія США за два місяці втратила понад 8 мільйонів робочих місць

Субота, 9 травня 2020, 18:00
 

Туріндустрія США за два місяці втратила 8,2 мільйона робочих місць через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє портал Skift.

"Індустрія відпочинку та гостинності у березні втратила близько півмільйона робочих місць, у квітні - вже 7,7 млн", - пише видання.

Найсильніше постраждали ресторани та бари, де у квітні кількість робочих місць скоротилась на 5,5 млн. На другому місці - готелі.

"Втрати турсектора більш ніж втричі перевищили втрати індустрії освіти та охорони здоров'я, яка також виявилася в лідерах серед постраждалих. До кризи у сфері відпочинку та гостинності у США були зайняті 24 млн осіб", - зазначає портал.

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США туризм

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