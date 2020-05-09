Клієнти вимагають від страхових компаній понад 50 мільйонів

З 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року в Нацкомфінпослуг надійшло більше 2 тисяч звернень від клієнтів на дії страхових компаній на загальну суму 54,5 мільйонів.

Про це повідомляється у прес-релізі регулятора.

За результатами розгляду скарг складено 44 розпорядження Нацкомфінпослуг, 64 акту, а також проведена додаткова виплата на суму 25,44 млн.

Найбільша кількість звернень в Нацкомфінуслуг надійшло на дії чотирьох страхових компаній: АСКА, "Ю.Ес.Ай", "Омега" та "Оранта"

Економічна правда