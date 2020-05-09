Філатов заявив, що будівництво метро в Дніпрі гальмується через відсутність дозволів на вибухи

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що у Дніпрі турецька компанія "Limak", яка має контракт на будівництво метро в місті, уже 9 місяців не може отримати дозвіл на вибухи для будівництва.

Про це він повідомив в етері програми "Свобода слова"

"Уже 9 місяців ми не можемо отримати дозвіл на вибухи, три рази на селекторі з Кабінету міністрів я це питання порушував. Прошу довести до відома уряду одну просту істину: компанія, яка будує в Дніпрі метро - це компанія, яка побудувала найбільший у світі аеропорт у Стамбулі.

Як отримати дозвіл на вибухи в Дніпрі для будівництва метро? Допоможіть із цим питанням розібратися", - сказав Філатов.

Він також під час етеру звернувся до голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі з проханням посприяти вирішенню проблеми.

Нагадуємо:

Раніше представники компанії "Limak" повідомили, що головне управління Держпраці в Дніпропетровській області вже 9 місяців не надає згоди на проведення вибухових робіт.

За їх словами, представники обласної влади аргументують це тим, що у "Limak" відсутні чотири документи.

"Але чомусь жодного з них Держпраці раніше не вимагала. Два документі взагалі абсурдні, бо навіть не стосуються будівництва метрополітену. Інші два компанія "Limak" і так має", - зазначив директор КП "Дніпровський метрополітен" Андрій Лєпьошкін.

На будівництво метрополітену в Дніпрі з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком було укладено кредитні угоди на загальну суму понад 300 млн євро.