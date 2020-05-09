Stolitsa Group збирається купити понад 50% київського ринку "Столичний"
Група компаній Stolitsa Group збирається звернутися в АМКУ із заявою про надання дозволу на купівлю 54,25% компанії "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".
Про це повідомляє InVenture.
Видання пише, що викуп акцій проводитися з метою розширення напрямків діяльності, оздоровлення фінансово-господарського становища ринку "Столичний", а також реструктуризації боргів підприємства.
Нагадуємо:
У січні минулого року Stolitsa Group підписали з власником 54,25% акцій "Столичного" ринку, Олександром Стельмахом, угоду про викуп належної йому як бенефіціара частки.
У лютому 2020 група компаній Stolitsa Group придбала 22,50% статутного капіталу ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції" Столичний" і розробила план фінансового оздоровлення підприємства у зв'язку з наявними борговими зобов'язаннями.
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