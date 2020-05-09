Всі розділи
Укр / Рус

В ЄС домовилися про умови роботи фінансового інструменту підтримки для боротьби з коронавірусом

Субота, 9 травня 2020, 10:50
 

Міністри фінансів єврозони домовилися про умови європейського "інструменту підтримки" по боротьбі з пандемією COVID-19, запропонованого в рамках Європейського механізму стабільності.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

"Ми виконуємо нашу угоду про три страхувальні мережі: для працівників, для підприємств та для суверенних держав", - зазначив голова Єврогрупи, міністр фінансів Португалії Маріу Сентену.

За його словами, лідери країн ЄС схвалили цю угоду та встановили дату оперативної готовності плану: 1 червня. Він запевнив, що до цього терміну пакет заходів повністю запрацює.

Він також зазначив, що міністри затвердили те, що вже було на столі: кредитні лінії через ESM, фонд порятунку єврозони, щоб фінансувати держави, які змушені нести виняткові витрати на охорону здоров'я. Позики можуть досягати до 2% ВВП відповідної країни.

Кредити почнуть надаватися у найближчі тижні і до кінця 2022 року.

"Відображаючи виняткову природу кризи, ми домовилися про сприятливі і адекватні фінансові умови: ці кредити будуть мати середній термін погашення 10 років і низьку вартість фінансування", - сказав глава Єврогрупи.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄС кредитування

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кулеба заспокоїв щодо долі безвізу після пандемії 8 травня 2020, 17:40
ЄС планує видати Україні 1,2 мільярда євро "коронапозики" 7 травня 2020, 17:05
У ЄС очікують рекордного падіння ВВП єврозони на 7,75% 6 травня 2020, 18:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!