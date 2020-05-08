У Кабміні розповіли, за рахунок чого реалізують стимулювання малого бізнесу

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, стимулювання малого і середнього бізнесу буде реалізоване за рахунок адаптивного карантину, антикризових заходів та інфраструктури підтримки.

Про це він сказав під час наради з обговорення антикризових ініціатив щодо підтримки малого та середнього бізнесу.

У нараді також взяли участь прем'єр Денис Шмигаль, голова Мінфіну Сергій Марченко, голова бюджетного комітету ВР Юрій Арістов, голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха, голова комітету ВР з питань інформаційної та гуманітарної політики Олександр Ткаченко та представники Кабміну.

"Стимулювання малого та середнього бізнесу буде реалізоване за рахунок адаптивного карантину, антикризових заходів та інфраструктури підтримки.

Ми вбачаємо задля МСБ більший доступ до фінансів, легший доступ до ринків та меншу регуляцію", - заявив Петрашко.

За його словами, довгострокова стратегія розвитку держави базуватиметься на сприянні розвитку сегменту малого та середнього підприємництва.

"Я розумію, що через коронакризу малий та середній бізнес опинилися у скрутному становищі. І наша підтримка є вкрай важливою. Адже це створення та збереження значної кількості робочих місць, запорука зростання економіки. Саме підприємці формують середній клас, який є рушійною силою позитивних змін у всіх сферах", - у свою чергу заявив Шмигаль.

За його словами, Кабмін почав реалізовувати програми такої підтримки. Зокрема, йдеться про оновлену програму кредитування "5-7-9" та програму "Нові гроші", орієнтовані на збереження на створення нових робочих місць.

"В подальшому ми сподіваємося на більш тісну співпрацю з парламентом, зокрема, у питанні підтримки наших законодавчих ініціатив щодо малого та середнього бізнесу", - додав прем'єр.

За результатами зустрічі Шмигаль доручив Мінекономіки сформувати робочу групу з питань підтримки малого та середнього бізнесу, в яку увійдуть члени уряду, народні депутати, представники Ради з питань економічного розвитку при Кабміні та аналітичного центру.

Економічна правда