За досвідом США: в уряді хочуть контролювати іноземні інвестиції у оборонну сферу

Міністерство економіки готує законопроєкт, який контролюватиме іноземні інвестиції у об’єкти, що мають стратегічне значення для нацбезпеки.

Про це повідомляє заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді.

"Скринінг впливу інвестицій на нацбезпеку держави є вкрай необхідним. Водночас, здійснити контроль за залученням таких іноземних інвестицій є неможливим без системного підходу до питання", - повідомляє заступниця міністра.

Панаіотіді заначає, що перевірка та оцінка іноземних інвестицій в країнах ЄС та США включає в себе такі аспекти, що визначені на законодавчому рівні, як:

країна походження інвестицій;

сектори, інвестиції в які підлягають обов’язковій перевірці;

активи, в які спрямовуються іноземні інвестиції

тип інвестиційної угоди (прямі/непрямі, придбання/або часткова участь);

порогові значення придбання акцій національних компаній іноземним інвестором.

"У більшості країн-членів ЄС Міністерство економіки є уповноваженим органом, відповідальним за проведення процедури перевірки іноземних інвестицій, в той час як рішення щодо погодження або блокування іноземних інвестицій (інвестиційних угод) приймається на рівні уряду або президента", - пише Панаіотіді.

У Мінекономіки також наводять у приклад Комітет з іноземних інвестицій (CFIUS) США - міжвідомчий орган, який перевіряє інвестиції в оборонній сфері, транспортній інфраструктурі, сфері телекомунікацій та технологій, а також в сфері фінансових послуг та обробки конфіденційних особистих даних.

Повідомляється, що в Україні наразі відсутня система оцінки іноземних інвестицій на національну безпеку.

Зазначається, що прийняття цього законопроєкту дозволить запровадити систему оцінки впливу іноземних інвестицій та уникнути концентрацію іноземного капіталу у галузях, що мають стратегічне значення.

Економічна правда