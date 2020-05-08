Міжбанківський ринок: НБУ тричі викупав валюту, гривня зміцнилась

У четвер пропозиція валюти знову перевищувала попит, чим загрожувало істотним обвалом котирувань долара. До 11:00 долар з ранкових 26,87/26,90 вже просів до 26,81/26,84 гривень.

Покупців було не багато і вони швидко закрили свої основні обсяги. А потім – стали відверто грати "на пониження".

Як повідомляє Finance.ua НБУ тричі виходив на міжбанк з викупом долара. На самому початку – по 26,84 гривень (купив перші $20 млн), потім в середині дня – по 26,80 (купив за різними оцінками від $50 млн до $75 млн), а після обіду – по 26,79 гривень (придбав ще за спостереженнями учасників торгів ще як мінімум $10-15 млн).

Найбільшими продавцями були клієнти держбанків (в першу чергу – Ощадбанку), що швидко спровокувало чутки про масовані продажі валюти НАК "Нафтогаз" і його дочірніх структур для подальшого чергового латання дірок в бюджеті.

Активно розпродавалися на міжбанку аграрії і частина інших експортерів – їм потрібна гривня для фінансування своїх поточних витрат.

Натомість суми покупок валюти "дочками" іноземних компаній і великими імпортерами швидко потонули в обсягах пропозиції. В результаті – гривня активно зміцнювалася протягом дня, а НБУ зміг суттєво поповнити свої резерви.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 8 травня на рівні 26,82 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,91 (на 7 травня - 29,10 гривні).

Економічна правда