НБУ та ЄБРР запустили інструмент підтримки бізнесу на 0,5 мільярда доларів

Національний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали договір про здійснення валютних операцій своп гривня/долар в обсязі до 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Операції своп з Національним банком відкривають ЄБРР доступ до гривневого ресурсу, який буде використано для кредитування українських підприємств, що зазнали втрат від пандемії та карантинних обмежень.

Зокрема, цей ресурс буде спрямовано на підтримку ліквідності, поповнення оборотних коштів та торгове фінансування таких компаній без нараження їх на валютний ризик.

Водночас купівля валюти Національним банком у ЄБРР на умовах своп сприятиме зростанню міжнародних резервів України.

"Це позитивно позначиться на настроях учасників фінансового ринку і підсилить спроможність Національного банку досягати своїх цілей з підтримання цінової стабільності", - йдеться у повідомленні НБУ.

Договір з ЄБРР укладено на два роки з можливістю пролонгації. Мінімальна сума одного траншу в межах договору становить 25 млн дол, а мінімальний строк траншу – до 3 місяців з можливістю роловеру.

Зазначається, що угода дасть змогу посилити макрофінансову стабільність в Україні під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, а також збільшити підтримку реального сектору економіки.

Перша операція своп Національного банку та ЄБРР відбудеться упродовж наступних кількох тижнів.

Економічна правда