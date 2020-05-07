Мінекономіки хоче "ускладнити життя" іноземним інвесторам в стратегічні підприємства

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства пропонує зобов'язати нерезидентів отримувати дозволи на інвестиції в підприємства стратегічної сфери у Міжвідомчої комісії з питань оцінки впливу іноземних інвестицій на національну безпеку.

Така норма міститься в законопроєкті, розміщеному для обговорення на сайті міністерства.

"Дозвіл на концентрацію суб'єктів господарювання - нерезидентам України, які набувають або мають намір отримати контроль над суб'єктом господарювання - підприємством у стратегічній сфері, надається в разі узгодження угоди щодо здійснення іноземних інвестицій Міжвідомчою комісією з питань оцінки впливу іноземних інвестицій на нацбезпеку", - йдеться в тексті законопроєкту.

Зазначається, що такі законодавчі зміни спрямовані на уникнення концентрації іноземного капіталу в стратегічних сферах економіки.

Надання Антимонопольним комітетом або його адміністративною колегією дозволу на концентрацію іноземним інвесторам в такому випадку пропонують зробити можливим винятково за умови узгодження угоди зазначеною комісією.

Економічна правда