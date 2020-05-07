Всі розділи
Укр / Рус

ЄС планує видати Україні 1,2 мільярда євро "коронапозики"

Четвер, 7 травня 2020, 17:05
 

Голосування у Європейському парламенті щодо виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання економічних наслідків пандемії відбудеться 13 травня за терміновою процедурою.

Про це вказано у порядку денному сесії Європарламенту, яка відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС погодила пропозицію Єврокомісії про надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу. З цієї суми 1,2 млрд передбачені для України.

Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах.

Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років. 

Умови будуть прописані у меморандумах про взаєморозуміння між країнами-партнерами та Єврокомісією.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ЄС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У ЄС очікують рекордного падіння ВВП єврозони на 7,75% 6 травня 2020, 18:40
Рада ЄС погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків пандемії 5 травня 2020, 19:30
Країни ЄС просять Єврокомісію змінити правила компенсації за скасовані авіарейси 30 квітня 2020, 14:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!