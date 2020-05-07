НАБУ підозрює двох осіб у розтраті 25 мільйонів СхідГЗК

Детективи Національного бюро завершили розслідування стосовно двох осіб за підозрою у розтраті 25,4 мільйона гривень державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про ексзаступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "СхідГЗК" та директора ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс".

Слідство встановило, що в період з лютого по травень 2015 року екс-керівник "СхідГЗК" уклав із директором "Торговий дім "Еко-Сервіс" додаткові угоди до договору на закупівлю мінералів (сірки) для потреб держпідприємства, якими незаконно збільшили ціни на 31%, а у подальшому — на 57%.

При цьому, вартість закупівлі сірки зростала поетапно, оскільки у процесі продажу щоразу задіяли не менш ніж три компанії-посередниці.

В результаті цієї схеми державному підприємству завдано збитків на 24,5 млн грн.

На підставі матеріалів, зібраних детективами під час досудового розслідування, Національне бюро домоглося анулювання угод із закупівлі "СхідГЗК" сірки за завищеним цінами.

У межах розслідування за клопотанням детективів Національного бюро та прокурорів САП накладено арешт та передано в управління АРМА належні одному з підозрюваних корпоративні права товариства вартістю понад 11 млн грн.

Розслідування в межах цього кримінального провадження детективи НАБУ розпочали у березні 2018 року.

Восени 2019 року ексдиректору "СхідГЗК" та очільнику "Торговий дім "Еко-Сервіс" повідомили про підозру. Оскільки їхнє місцезнаходження не встановлено, підозрюваних оголосили в розшук.

Нагадуємо:

Руслан Журило, який раніше працював на керівній посаді на державному підприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", також фігурує як організатор розкрадань на мільйони доларів на цьому держпідприємстві у справі НАБУ, разом із ексдепутатом Миколою Мартиненком.

Економічна правда