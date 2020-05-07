Тільки гроші: Зеленський скасував штрафні бали за порушення ПДР

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів".

Про це повідомляється на сторінці документа на офіційному сайті Верховної Ради.

Відповідно до закону, з Кодексу України про адміністративні правопорушення виключили норми про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

Раніше кожному водієві, який отримав право керування транспортним засобом, щорічно нараховували 150 балів в рахунок порушень. Після вступу закону в силу штрафи потрібно буде сплачувати грішми.

Економічна правда