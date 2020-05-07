У світі дешевшає продовольство - ООН

Світові ціни на продовольство в квітні продовжили зниження і стали найнижчими з січня 2019 року.

Про це йдеться в огляді ФАО - продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

У квітні індекс цін на продовольство ФАО становив 165,5 пункту, що на 5,7 пункту (на 3,4%) нижче, ніж в березні.

"Індекс знижується третій місяць поспіль, в основному це пояснюється низкою негативних наслідків для міжнародних продовольчих ринків, викликаних пандемією COVID-19", - йдеться в огляді.

Причому швидкість зниження цін на деякі види продовольства, за винятком зернових, прискорилася.

Індекс цін на зернові в квітні становив 164 пункту. У порівнянні з березнем він опустився незначно, в порівнянні з квітнем 2019 року - на 4 пункти.

Міжнародні ціни на пшеницю і рис в квітні зросли значно, але різке падіння котирувань кукурудзи зберегло загальне значення індексу на рівні, близькому до березневого.

Індекс цін на олію в квітні становив 131,8 пункту, що на 7,2 пункту (на 5,2%) менше, ніж в березні. Це найнижчий показник з серпня 2019 року.

Третє поспіль щомісячне зниження індексу в основному відображає падіння цін на пальмову, соєву та рапсову олію, тоді як ціни на соняшникову олію зміцнилися.

Індекс цін на молочні продукти в квітні знизився на 7,3 пункту (на 3,6%), до 196,2 пункту. Він падає другий місяць поспіль. Котирування на вершкове масло, сухе знежирене молоко і незбиране сухе молоко впали більш ніж на 10%, що відображає збільшення експортних можливостей і зростання запасів на тлі слабкого попиту на імпорт, зазначають експерти ФАО.

Індекс цін на м'ясо становив 168,8 пункту, опустившись порівняно з березнем на 4,7 пункту (на 2,7%). Падіння відбувається четвертий місяць поспіль.

Індекс цін на цукор в квітні втратив відразу 24,7 пункту (14,6%), до 144 пунктів. Падіння відбулося в основному на тлі обвалу світових цін на сиру нафту, в результаті чого цукрові заводи стали більше використовувати цукрову тростину для виробництва цукру замість етанолу.

Нагадуємо:

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відслідковує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.